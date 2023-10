“Non ignorate il dolore” La famosa incinta in ospedale E non era per la gravidanza | cosa le è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023)del terzo figlio e quasi prossima al parto, la vip si è vista costretta a correre inper il forte. Per questo motivo ora consiglia a tutti i suoi fan di non sottovalutare le minime avvisaglie e di farsi subito visitare. Certamente la paura è stata tanta per la futura mamma per alla terza volta. Ha trascorso gli ultimi giorni ine quando è rientrata a casa ha raccontato la sua esperienza. E dire che dovevano essere giorni di relax, dal momento che era partita per un viaggio con il compagno. La chiama “luna di miele” nel lungo post in cui l’attrice spiega nei minimi dettaglile è accaduto. “La nostra ‘luna di miele’ non è andata come previsto, ma abbiamo imparato alcune lezioni”, ha esordito la vip a corredo di una sua foto con il pancione in bella vista. “Il mal ...