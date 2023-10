Non ci sono aule | 13 bimbi fanno lezione nel “ripostiglio” Esclusivo

Leggi su affaritaliani

Non c'è cattedra, non c'è lavagna, vietato fare verifiche e vietato fare la compresenza delle maestre perché non c'è spazio. Il bimbo della seconda fila per andare in bagno deve fare alzare il compagno della prima e a malapena c'è il posto per l'insegnante di sostegno di un bimbo disabile: è questa la situazione della 4B della scuola elementare "Don Milani" di San Vito dei Normanni, nel brindisino, denunciata dai genitori all'avvocato Andrea D'Agostino.