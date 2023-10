Non ci sono aule | 13 bimbi fanno lezione nel “ripostiglio” Esclusivo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non c’è cattedra, non c’è lavagna, vietato fare verifiche e vietato fare la compresenza delle maestre perché non c’è spazio. Il bimbo della seconda fila per andare in bagno deve fare alzare il compagno della prima e a malapena c’è il posto per l’insegnante di sostegno di un bimbo disabile: è questa la situazione della 4B della scuola elementare “Don Milani” di San Vito dei Normanni, nel brindisino, denunciata dai genitori all’avvocato Andrea D’Agostino. Segui su affaritaliani.it

... chedi rado si è scontrato con l'Unione Europea sullo stato di diritto, per ritornare a un esecutivo più allineato con Bruxelles. Per Tusk , in queste elezioni a vincerestate la Polonia e ...

I nuovi percorsi abilitanti sono per le classi di concorso posto comune scuola secondaria, non per il sostegno Orizzonte Scuola

Grande Fratello, Paolo si dichiara a Letizia: «Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e ilgazzettino.it

Pista però complicata, se le richieste degli Spurs non si sposteranno dai 30 milioni di euro di oggi. Nella lista della Juve ci sono poi anche profili giovani come Manu Koné (Borussia Moenchengladbach ...La manovra 2024 conferma a favore dei lavoratori dipendenti la riduzione del 7% per i redditi fino a 25 mila euro e del 6% per i redditi della ...