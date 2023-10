Nizza | Atal accusato di “istigazione al terrorismo” | ha condiviso il video di un estremista palestinese

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Guai in vista per Youcef, calciatore del, che nei giorni scorsi si era espresso in merito agli scontri a Gaza, condividendo sui social ildi un predicatoreche si augurava una “giornata nera per gli ebrei”. Il post ha immediatamente suscitato polemiche ed è stato eliminato poco dopo, ma non è finita lì dato che è stata aperta un’indagine per apologia di. “Non possiamo tollerare questi messaggi, a prescindere dallo status della persona. Il fatto che si tratti di un calciatore non implica che allora vada tutelato” ha spiegato Eric Ciotti, presidente del partito repubblicano. La procura diha comunicato chedi “al ...