Newcastle | l’abbraccio di un popolo a Tonali | «Ci importa solo del campo»

(Di lunedì 16 ottobre 2023), i tifosi dei Magpies si stringono a Sandroin questo difficile momento extra-per il giocatore Come scrive la Gazzetta dello Sport, i tifosi delnon sono contro Sandroma, anzi, gli stanno mandando messaggi d’affetto in un momento per lui molto complicato come quello attuale. Il concetto è chiaro: per i sostenitori conta solamente come gioca sulda calcio, il resto non. Il club, dal canto suo, lo ha riaccolto nel suo centro di allenamento e aspetta aggiornamenti dall’Italia per capire come comportarsi.