Netanyahu come Hitler Signor Musk | la prego Scontro totale tra Orsini e Mentana

" Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz'oretta fa,è diventato ufficialmente il piu grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler ", ha scritto Orsini su X. "Il ...

Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Netanyahu: "Come l ... Agenzia ANSA

Netanyahu: 'Hamas va schiacciato come l'Isis'. Raid sulla Siria AGI - Agenzia Italia

Lunedì, 16 ottobre 2023 Home > aiTv > M.O., Blinken torna in Israele: incontro con Netanyahu Tel Aviv, 16 ott. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv per in ...Home Adn Kronos Licenziato per vignetta su Netanyahu, Guardian caccia Steve Bell dopo 40 anni ...