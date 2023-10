Nella manovra c' è anche il ponte sullo Stretto | Salvini | Le coperture ci sono | cantiere al via nel 2024

Anche per questo la premier ha voluto ringraziato tutti i Ministeri per l'impegno profuso... Il ministro Tajani Il vice - premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani spiega: "Laavrà ...

Manovra 2024 approvata oggi in Cdm: tutte le novità su pensioni, Irpef e taglio del cuneo. La conferenza stampa in diretta Fanpage.it

Stipendi, pensioni e "asilo nido gratis dal secondo figlio": via libera alla manovra Today.it

Roma, 16 ott. (askanews) – “E’ una manovra per poco meno di 24 mld, frutto per quasi 16 di extragettito e per il resto di tagli di spese”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in co ...Il ministro dell'Economia sottolinea la spending review che la legge di bilancio prevede, andando nella direzione dei cittadini meno privilegiati e sottolinea il sacrificio chiesto a tutti i ministeri ...