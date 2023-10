Nel mondo poca acqua per 2 | 4 miliardi di persone

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una mobilitazione globale per trasformare il sistema agroalimentare, facendo in modo che produca più cibo per tutti con meno: intende essere questo, la Giornata mondiale dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre. A ospitare la manifestazione è la Fao e alla cerimonia di apertura è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tema del 2023 è ‘L’è vita, l’è cibo. Non lasciare indietro nessuno’, che pone l’accento sulla difficile situazione dei 2,4diche vivono in Paesi con stress idrico, dove la scarsità d’diventa una causa crescente di conflitti, osserva la Fao. E’ una situazione nella quale vivono molti piccoli agricoltori, insieme a popolazioni indigene, migranti e rifugiati. Sono 600 milioni, inoltre, le ...