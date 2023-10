NBA | Victor Wembanyama può davvero cambiare il gioco?

...ne ha bisogno per sostenere i ritmi. Sceglierà la via Durant o quella Giannis Il suo impatto immediato sarà soprattutto difensivo, ma San Antonio perderà tante partite. Continua N. 50 -...

NBA, lo show di Victor Wembanyama contro i Miami Heat. VIDEO Sky Sport

Perkins paragona Victor Wembanyama a Kevin Durant Dunkest

Very efficient as the ball handler in pick and roll sets, he was one of the best players at the 2022 Nike EYBL Indy circuit. He averaged 19.0 points, 4.0 rebounds and 7.5 assists while shooting ...The San Antonio Spurs announced Sunday their prized rookie and the No. 1 pick in the 2023 NBA draft will sit out Monday's game against the Rockets. Wembanyama's status for Wednesday's preseason ...