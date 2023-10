Natasha Hovey | l’attrice di “Acqua e sapone” risponde all’appello di Carlo Verdone e dà sue notizie | “Sono stupita da tanto clamore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sandy dove sei finita?a Miami, non faccio piùe vivo con mio marito e mio figlio. Chissà seora si sarà rinfrancato lo spirito? Un giorno fa l’attore romano aveva lanciato dal suo profilo Facebook un appello, modello messaggio nella bottiglia, per scoprire che fine avesse fatto, che con lui giròe Compagni di scuola. “La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente”, aveva scrittonel celebrare i 40 anni di, film dove la16enne esordì. “Mi colpì subito il volto di quella ragazza ...