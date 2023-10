Napoli Vomero | Piscinola e Chiaiano | coltelli nelle mani di minori

(Di lunedì 16 ottobre 2023)di, ancora sequestri in città. Controlli dei Carabinieri nella movida.di, ancora sequestri in città. Controlli dei Carabinieri nella movida. Denunciato anche un minore che ha parcheggiato lo scooter nella stazione della metro.Ancoraarmati nella movida, ancorasequestrati dai Carabinieri. Questa volta a fare da sfondo ai controlli le strade dele dei quartieri a nord della città, nella notte affollata del sabato ...

Credits: @superstar0085 Via Instagram - Un caffè corposo e denso #2 BLANCAFÈ, IL BAR DOVE BERE DEL BUON CAFFÈ CON AROMA LEGGERO Se siete alla ricerca di un bar dove bere il caffè al, ...

Napoli, controlli al Vomero: identificate 532 persone ilmattino.it

Vomero, voragine in vico Acitillo: strada chiusa da tre giorni, lunedì il ripristino Fanpage.it

"Stamattina - spiega il Centro Sportivo Italiano - una bella festa di gioco e di sport a Napoli, canto e ballo ha salutato il ritorno dello stare il Piazza, in mezzo alla gente, nella gioia e con il ...Dissesto in un pozzetto fognario nella strada del Vomero, chiusa da venerdì. Domani le ultime operazioni per riaprirla.