Napoli | tegola Osimhen | i tempi di recupero

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Brutte notizie per il. L’infortunio dicon la Nigeria è molto più grave del previsto. Ecco ididell’attaccante dei partenopei. Oggi era il giorno degli esami perdopo l’infortunio con la Nigeria e i risultati non sono assolutamente positivi. Come riportato dal, il calciatore ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e sono iniziate le terapie per recuperare il prima possibile. Brutte notizie per Victor– Notizie.com – © LapresseNon sicuramente una buona notizia per Rudi Garcia. Il tecnico francese ora sarà costretto a giocarsi le proprie chance di permanenza sulla panchina dei partenopei senza il proprio attaccante e per questo motivo ci sarà bisogno dell’apporto del resto ...