Napoli | per Osimhen lesione al bicipite femorale | fuori 40 giorni

Dobbiamo spingere a un modello di coinvolgimento differente anchei giovani quindi è giusto che ... Mi sembra che insieme a Fiorentina eabbiamo espresso chiaramente il nostro pensiero a ...

Serie A al Maradona: biglietti per Milan ed Empoli SSC Napoli

«La Striscia di Gaza Come Napoli e Scampia all'ennesima potenza»: bufera sulla giornalista Rai per il paragone in tv ... Open

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano, che dopo aver dovuto rinviare la sfida contro il Maccabi Tel Aviv ospiterà i greci dell’Olympiacos Pireo. E i ragazzi di Ettore Messina sono a c ...Victor Osimhen è ancora al centro di numerose polemiche: ora si è fermato per un infortunio molto serio e il Napoli lo perde per molto tempo.