Napoli | le condizioni di Osimhen | lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra

Lo si legge nella nota pubblicata dalsul suo sito ufficiale, a proposito delledell'attaccante nigeriano costretto a fermarsi nell'amichevole contro l'Arabia Saudita. L'attaccante ...

Napoli, Osimhen KO: le condizioni dell'attaccante, il comunicato ufficiale Fantacalcio ®

Condizioni Osimhen, ct Nigeria Peseiro: "In contatto con Napoli, non correremo rischi" Sky Sport

Il Napoli attraverso il proprio sito ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Victor Osimhen. Di seguito il comunicato: COMUNICATO- "Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen ...Brutte, anzi pessime notizie in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, infortunatosi in nazionale durante l'amichevole contro ...