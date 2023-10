Napoli | il prof Manfredi si autopromuove e l’opposizione va in pezzi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl Comune dic’è la conferenza stampa su primi 2 anni di mandato. Nell’occasione il sindaco-essoresi, assegnandosi una “ottima sufficienza“, quasi un ossimoro. In compenso, emerge in controluce la crisi deldi centrodestra. Non c’è infatti una nota unitaria degli alleati, ma un affondo solitario di Forza Italia. E in più, i due consiglieri Iris Savastano e Salvatore Guangi, sottolineano che “Forza Italia è l’unica voce critica in consiglio che porta i temi dalle strade fin dentro il palazzo”. Agli alleati, insomma, fischieranno le orecchie. Conin, ha gioco facilead autocelebrarsi. Qualche perplessità, invero, la suscitano certi traguardi vantati ...