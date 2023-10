Napoli | fece esplodere un’auto con un finanziere all’interno | arrestato dai carabinieri Il video dell’attentato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il 22 marzo 2023 un ordigno esplose nell’auto di un militare della Finanza che era, ma che si salvò perché riuscì ad abbandonare l’auto in tempo. Oggi un uomo è statodai, su ordine del giudice per le indagini di, perché accusato di aver messo l’ordignodell’auto. L’accusa è di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione, per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. Avvenne tutto a Bacoli. L’ufficiale superiore della Guardia di Finanza era alla guida del veicolo quando fu azionato l’ordigno da parte dell’indagato, che si trovava presumibilmente a pochi metri dal luogo dell’esplosione. La vittima riuscì a uscire illesa dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione distrusse ...