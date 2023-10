Napoli | fece esplodere auto con finanziere all' interno | arrestato dai carabinieri VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 16 ottobre 2023) È accusato di aver messo un ordigno all'dell'di un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a, lo scorso 22 marzo, l'uomo raggiunto oggi da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo e notificata daidei Nucleo Investigativo di. L'accusa è di tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione, per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. Ordigno artigianale a bordo dell'vetturaL'ordinanza è giunta al termine di una complessa attività di indagine, avviata nel marzo 2023 a seguito del grave attentato dinamitardo subito a Bacoli. Il militare fu vittima di una violenta esplosione ...