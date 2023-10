Naldo | tragedia per l’ex giocatore di Serie A | morto il figlio di quattro anni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una terribileha colpito un ex calciatore diA. Si tratta delbrasilianoil cuiDavi di appena. A dare per primo la triste notizia è stato l‘Antalyaspor, club turco nel quale gioca oggi il difensore carioca. I particolari di quanto accaduto sono rimbalzati subito sui social e stanno commuovendo l’opinione pubblica mondiale.Leggi anche: Samuel Dilas è: il cestista della Virtus Lumezzane ucciso da una trombosi a 24ildel calciatore“Non ti dimenticheremo, Davi! – si apre così il post pubblicato su X dalla società turca dell’Antalyaspor dove gioca il difensore brasiliano – ...

