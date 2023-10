Nagorno - Karabakh | il Consiglio d' Europa vola in Armenia e Azerbaijan

... Ilham Aliyev , in risposta all'invasione delda parte del suo Paese a settembre, riporta Politico, aggiungendo che Blinken ha risposto che il dipartimento di Stato statunitense ...

Nagorno Karabakh, continua ad essere molto dura la condizione dei profughi armeni la Repubblica

Nagorno-Karabakh, la preoccupazione del Papa per sfollati e luoghi di culto Vatican News - Italiano

New York, 24 set 09:36 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha esortato le Nazioni Unite a inviare nel Nagorno-Karabakh una missione per “monitorare e valutare la ...I tormenti di un grande intellettuale arabo israeliano. L’ammonimento di un grande giornalista israeliano. Due testimonianze che danno conto della tragedia in atto in questi giorni, in queste ore.