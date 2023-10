Mugnano | Sacro Cuore | centinaia di persone in strada per la processione

... in seguito alla guerra tra Russia ed Ucraina, il carisma della Madre ha avuto nuovo impulso, in quanto a, sono stati accolti molti bambini ucraini rifugiati in Italia. La chiesa del...

MUGNANO. Da Biagio Izzo allo spettacolo pirotecnico, tutte le novità della Festa del Sacro Cuore L' Altra Notizia

Festa del Sacro Cuore di Gesù, lo storico passaggio a Calvizzano ... TERRANOSTRA | NEWS

Il mese di ottobre coincide, per il comune di Mugnano di Napoli, con la tradizionale festa del Sacro Cuore di Gesù: questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco Luigi Sarnataro e l'Assessore alla ...Allora capì che a Mugnano doveva essere di aiuto alle famiglie e soccorrere i bambini». Dopo quella bambina ne arrivarono altre e l’inizio dell’opera fu un orfanotrofio dove suor Maria Pia, e le suore ...