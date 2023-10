(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Cerchiamo un altro effetto Ronaldo, e Mou sarebbe l'uomo giusto": così Carlo Nohra, ceo della Saudi Pro League, nella cornice del Festival di Trento. Parole che fanno riaccendere le sirene per un ...

Parole che fanno riaccendere le sirene per un possibile approdo di Joséin: ipotesi che lo stesso allenatore aveva caldeggiato, dicendosi pronto "un giorno" ad allenare nel Golfo dopo ...

Mourinho e l'offerta "irrinunciabile" dall'Arabia: in estate sul piatto 120 milioni per due anni TUTTO mercato WEB

Mourinho in Arabia, cambiano le quote: il sì a gennaio La Gazzetta dello Sport

L'allenatore nell'intervista di Francesca Fagnani: "Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti ...Antonio Conte si racconta, senza filtri. L'ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale, ospite di Francesca Fagnani a Belve (integrale in onda su Rai 2 domani, martedì 17 ottobre) non si nasconde e r ...