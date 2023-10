MotoGP | Paolo Ciabatti respinge al mittente le accuse | “Non è vero che in Ducati non vogliamo che vinca Martin”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Mondiale disaluta l’Indonesia e il tracciato di Mandalika e si prepara per l’attesissima trasferta in Australia. Il sedicesimo appuntamento della stagione 2023 della classe regina, ci regalerà lo splendido scenario di Phillip Island per un weekend che metterà sul piatto altri punti pesantissimi in vista della rincorsa al titolo iridato. La battaglia tra Franceco “Pecco” Bagnaia e Jorgesi sta facendo sempre più avvincente, con lo spagnolo che ha dato il via alla sua gara domenica in Indonesia con 7 punti di vantaggio sul campione del mondo, salvo poi chiudere la sua giornata a -18, per colpa della sua improvvida caduta mentre stava dominando la scena. Un errore che ha dato una notevole mano a Bagnaia e che, come dicono alcuni detrattori, potrebbe aver fatto sorridere il team Factory, sollevando nuovamente la questione che la Casa ...