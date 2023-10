MotoGP | Lorenzo critica Bagnaia | “Ha esultato troppo | la gara l’ha persa Martin Così lo fa solo arrabbiare”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2023, e lo si è capito sin da subito, ha assunto un valore specifico immenso. Quando tutto sembrava portare verso la prima fuga in classifica generale di Jorge, il pilota del team Ducati Pramac è caduto in maniera improvvida mentre era comodamente primo e ha spianato la strada ad un pesantissimo successo di Francesco. Da +7 (e possibilmente vantaggio in doppia cifra dopo lalunga) per lo spagnolo, si è passati immediatamente al +18 per il campione del mondo in carica. Un cambio di scenario inatteso e clamoroso che rischia di avere segnato in maniera indelebile l’intera annata nella classe regina. Al termine della corsa sul tracciato di Mandalika, com’è normale che sia, “Pecco”e il suo team hanno ...