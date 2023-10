MotoGP | Jorge Martin snobba Bagnaia | “Ero e sono il più veloce Su questo non ci sono dubbi”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un errore pesante. Si aspettava un esito diverso, al termine del GP d’Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Mandalika il pilota spagnolo della Ducati Pramac sembrava avviato verso una facile vittoria, che gli avrebbe permesso di allungare ulteriormente in classifica nei confronti di Francesco, invece, è incappato nella più classica scivolata, arrivando un po’ lungo nella curva 10 e presentandosi con le gomme un po’ sporche all’ingresso della 11. Conclusione: perdita d’anteriore e GP finito. Pecco ne ha approfittato prontamente, aggiudicandosi la gara e balzando nuovamente in testa alla classifica iridata con 18 lunghezze di margine su. Una bella botta, ma l’iberico è molto sicuro del fatto suo. L’ha detto chiaramente nelle ...

