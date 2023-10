MotoGP | Jorge Martin non molla | “Posso lottare per la vittoria”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fuga per lanon concretizzata da. Mentre si trovava al comando in quel di Mandalika durante la gara del gran premio di Indonesia, lo spagnolo è caduto fornendo il fianco a Bagnaia che è andato a vincere la gara e a riprendersi il primo posto in classifica. Adesso questo +18 rischia di pesare, ma il pilota della Pramac non vuole darsi per vinto e sa di essere il più veloce. Al termine della gara ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti.: “Sono il più veloce in questo momento” Crediti foto: Pagina Twitter del pilotaQueste dunque alcune delle parole diraccolte da motorsport: “Ho fatto un’ottima partenza e poi ho cercato di aumentare il distacco. Poi, quando ho visto che avevo 2?8, sono rimasto davvero ...