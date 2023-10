MotoGP | è il Mondiale delle egemonie di cristallo Ogni tappa farà storia a sé sino a Valencia

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Laattuale è la categoriadi. Sono belle da vedere, limpide e splendenti se illuminate con la luce giusta, però sono fragili. Anzi, fragilissime. È sufficiente una scivolata per mandarle in frantumi. L’ultimo a dover raccogliere i cocci della propria supremazia è Jorge Martin, tornato a rotolare nella ghiaia dopo mesi. Di sicuro lo spagnolo avrebbe voluto evitare di ricadere (è proprio il caso di dirlo) nelle vecchie e malsane abitudini di inizio carriera. Però ha sbagliato, come Francesco Bagnaia era caduto in errore (è proprio il caso di dirlo bis) a New Delhi. Indonesia e India, la radice del nome dei Paesi in cui il castigliano e il piemontese hanno commesso il loro ultimo svarione, è la stessa. Uno a uno e palla al centro. O quasi. Il Gran Premio d’Indonesia avrebbe potuto essere ...