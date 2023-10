Moschino ha un nuovo direttore creativo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo quasi sette mesi dall’addio di Jeremy Scott,ha scelto Davide Renne comedel brand. Capo del womenswear di Gucci, ha fatto parte della Maison per circa 20 anni, lavorando insieme a Frida Giannini e Alessandro Michele. Proprio parlando del designer romano, Renne ha detto: «Mi ha insegnato a sognare in grande e spingermi oltre». Prima di Gucci, dove ha iniziato nel 2004, Renne aveva lavorato per quattro anni insieme ad Alessandro Dell’Acqua, descritto come «il mio primo insegnante e mentore nella moda». In seguito all’addio di Scott lo scorso marzo, durante la Milano Fashion Week di settembre il brand aveva scelto di celebrare i suoi 40 anni attraverso uno show che comprendesse quattro diverse capsule collection realizzate da altrettante stylist: Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie ...