Morto Alvaro Prieto | il cadavere tra due vagoni | l' orrore che sconvolge il calcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è stato trovato senza vita a soli 18 anni. In Spagna la sua storia sta facendo discutere molto: le tracce del giovane calciatore del Cordoba Fc si erano perse giovedì 12 ottobre. L'ultimo posto in cui era stato avvistato era la stazione ferroviaria di Siviglia, dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. Il suo corpo è stato trovato stamattina, lunedì 16 ottobre, tra duedi un treno: è stata una troupe televisiva a ritrovare in diretta ildi. Un fatto che ha scatenato delle polemiche: sui social in molti si sono lamentati contro il servizio pubblico spagnolo per aver mostrato delle immagini molto crude, ovvero le gambe del 18enne che spuntavano in mezzo ai due. Tra l'altro la troupe televisiva ha mandato tutto in diretta ...

