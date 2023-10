Morta Suzanne Somers | la star di “Tre cuori in affitto” | “La sua famiglia era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023), una delledi Trein. Aveva 76 anni. “La suaeraperil suo, invece celebreranno la sua vita straordinaria e ringrazieranno i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata teneramente”, hanno spiegato commossi i familiari. Oltre che un’attrice,era nota anche come guru del fitness. Aveva iniziato la sua carriera di attrice alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 con piccole parti in programmi televisivi tra cui The Love Boat e One Day at a Time prima di ottenere il ruolo di Chrissy Snow in Treinnel ...