Monza | Gomez | “Scelta di famiglia | non volevo portare i miei figli in Arabia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Papuha da poche settimane fatto ritorno in Italia con la maglia deldopo essersi svincolato dal Siviglia e in un’intervista al Corriere della Sera racconta il processo che lo ha portato a questa decisione. “E’ stata unadi tutta la. Rientrare in un paese che conosciamo bene è stata la decisione ideale. Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia e aver rifiutato un’offerta dall’credevo di restare fermo fino a giugno”, dice. “Non era un’offerta irrinunciabile, di quelle che ti cambiano la vita – sottolinea l’argentino sull’offerta araba -. Poi quando ho cercato sull’atlante la città dove mi sarei dovuto trasferire, in mezzo al deserto, ho pensato: grazie, ma non porto itrelì”. Il talentuoso calciatore ha avuto modo ...