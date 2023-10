Monza | eseguite confische per oltre 5 mln euro a imprenditori condannati per evasione da 8 | 7 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a provvedimenti di confisca di denaro e altre disponibilità finanziarie per un valore complessivo di5 milioni di, disposti con sentenze del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermati dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di quattro, in via definitiva, a vario titolo perfiscale, indebite compensazioni ed omesso versamento di imposte e ritenute. Gli ordini di confisca scaturiscono da indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle Fiamme Gialle a carico di un consorzio di società cooperative operante nelle provincie di Milano e die della Brianza nei ...