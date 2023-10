Moni Ovadia si dimette dalla direzione del Teatro di Ferrara dopo le polemiche per le sue frasi su Israele | “Prima che caccino | me ne vado io”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “che mi, mi dimetto io delladelComunale di”.anticipa l’umiliazione della cacciata prossima ventura da parte del cda delil polverone alzato sulla questione Hamas-. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’artista di origine ebraica ha rassegnato le proprie dimissioni, chieste peraltro da giorni e a gran voce da tutta la maggioranza di centro-destra che governa. Non più di una decina di giorni faaveva dichiarato all’Adnkronos che “la morte anche di una sola persona, sia essa israeliana o palestinese, è sempre una tragedia e va condannata con tutte le forze”;diché ...

"Venerdì rassegnerò le mie dimissioni del Teatro Comunale Abbado di Ferrara".non avrebbe voluto farlo visto che da quando "ho l'età della ragione sono schierato con la libertà di espressione, ma alla fine ho preferito non danneggiare i lavoratori: sono e sarò ...

Moni Ovadia si dimetterà da direttore del Teatro Comunale di Ferrara dopo le sue frasi su Israele: "L'Italia … La Repubblica

Moni Ovadia si dimetterà da direttore del teatro di Ferrara - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Moni Ovadia parla a Tag24.it delle sue dimissioni da direttore del teatro di Ferrara per le sue frasi su Israele.Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...