Moggi | 'Juve odiata perché meglio organizzata delle altre'

Le parole di Luciano, ex dirigente della Juventus, sulla festa organizzata per i 100 anni degli Agnelli Lucianoha parlato a Radio Radio della festa organizzata dalla Juventus. ...

Luciano Moggi, intervistato da Fedez nel Podcast Wolf, parla delle specificità della Juventus come azienda: "In Italia siamo propensi ad uccidere chi si eleva al di sopra degli altri. Per quanto rigua ...Intervistato da Fedez nel Podcast Wolf, Luciano Moggi ha parlato della Juventus come azienda: "In Italia siamo propensi ad uccidere chi si eleva al di sopra degli altri. Per quanto ...