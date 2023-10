Mobilità | Neogy | nuovo parco di ricarica per auto elettriche realizzato a Bolzano

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) in collaborazione con FieraÈ stato inaugurato ildida, joint venture di Alperia e Gruppo Dolomiti Energia, in collaborazione con Fiera. Situato nel parcheggio sul tetto della Fiera, ilhub copre le diverse esigenze didi chi è alla guida di una macchina elettrica: le stazioni da 400 kW di potenza consentono dire la propria macchina in pochi minuti per percorrere una distanza di 100 km, mentre le stazioni distandard sono pensate per i visitatori della fiera o per chi vuole lasciare la propria macchina per un periodo prolungato, ad esempio per proseguire il proprio viaggio con i mezzi ...