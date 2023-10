Mo | ' sono ferita | riportatemi a casa' | Hamas pubblica 1mo video ostaggio israeliano**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Gaza, 16 ott. (Adnkronos) -ha diffuso ildi unisraeliano di 21 anni a Gaza. "Mi chiamo Mia, ho ventuno anni,di Shoham - afferma l'- In questo momento mi trovo a Gaza.tornata sabato mattina presto da una festa a Sderot.rimasta gravementealla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato qui all'ospedale. Sipresi cura di me, mi hanno fornito le medicine. Ti chiedo solo di riportarmi ail più presto possibile dalla mia famiglia. Dai miei genitori, i miei fratelli. Per favore fatemi uscire di qui il più presto possibile."