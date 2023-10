Mo | Oms | ' ancora 24 ore e a Gaza sarà la catastrofe'

(Di lunedì 16 ottobre 2023), 16 ott. (Adnkronos) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato il suo ultimo avvertimento sul crescente deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di, questa volta affermando che nell'enclave restano solo “24 ore di acqua, elettricità e carburante” prima che si verifichi “una vera”. Il direttore regionale per il Mediterraneo orientale dell'agenzia delle Nazioni Unite, Ahmed Al-Mandhari, ha affermato che il territorio bombardato e assediato deve poter ricevere i convogli di aiuti attualmente bloccati al confine di Rafah con l'Egitto. Se gli aiuti non arrivano, ha spiegato, i medici dovranno “preparare i certificati di morte per i loro pazienti”.

(ANSA) - IL CAIRO, 16 OTT - Restano solo 24 ore per far entrare gli aiuti essenziali alla popolazione di Gaza prima che nella Striscia si verifichi "una catastrofe". Lo afferma l'Organizzazione ...Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu voterà alle 18 ora di New York, la mezzanotte italiana, due bozze di risoluzione rivali, una della Russia e una del Brasile, sulla situazione a Israele e Gaza. Lo co ...