Mo | mille operatori sanitari italiani firmano appello | ' fermare catastrofe a Gaza'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Milano, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Unper la Striscia di, firmato da oltre, che si dicono "profondamente preoccupati" perché quella che definiscono "unaumanitaria senza precedenti". Le adesioni, riferisce in una nota Medicina Democratica,

... "In alcuni punti il servizio si fa con due: uno guida e l'altro sta attaccato dietro ... I neoassunti senza qualifiche percepiscono circaeuro netti al mese. Un'autista qualificato con ...

Mo: mille operatori sanitari italiani firmano appello, 'fermare ... Tiscali Notizie

Oltre mille veicoli controllati nei servizi Smart della Polizia locale di ... Comune di Buccinasco

TREVISO - Centinaia di chiamate allarmate, decine di persone che si presentano agli sportelli spontaneamente per capire cosa sta accadendo e come comportarsi. Dalla fine di settembre ...Sessanta candeline per il Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group, la "fiera del turismo più importante d’Italia", nelle parole della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che ha partecip ...