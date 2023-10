Mo | Gallant ringrazia Blinken | ' vinceremo contro Hamas per Israele'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tel Aviv, 16 ott. (Adnkronos) - "la guerraper, per il popolo ebraico e per i valori che i nostri paesi rappresentano". Lo ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Yoavndo il segretario di Stato Usa Antonye gli Stati Uniti per il sostegno a Tel Aviv. "Grazie per l'incrollabile sostegno e per l'impegno per la sicurezza di- ha detto- La tua seconda visita in una settimana, alti funzionari americani che vengono inogni giorno e la bandiera americana che sventola nel Mar Mediterraneo: sono messaggi potenti per il mondo".