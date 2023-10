Mo | attivisti ebrei manifestano davanti Casa Bianca contro sostegno azioni militari Israele

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Washington, 16 ott. (Adnkronos) - Quasi 200statunitensi stanno bloccando la stradaallaper protestareildell'amministrazione Biden alledia Gaza. Su uno striscione di IfNotNow campeggia la scritta "cessate il fuoco". “Il presidente Biden ha una scelta: o può sostenere il valore secondo cui ogni vita umana è preziosa, oppure può lasciare che il governo di estrema destra di Netanyahu metta in atto una campagna genocida di morte e distruzionei palestinesi che destabilizzerà la regione e renderà la pace impossibile per i palestinesi. Lo esortiamo a fare la scelta giusta”, ha affermato Eva Borgwardt , direttrice ...

Nonostante le precedenti promesse del governo israeliano di mantenere lo status quo ad Al - Aqsa, il vero obiettivo deglidella Giovenca Rossa è l'ascesa degliall'Haram al - Sharif e ...

Mo: attivisti ebrei manifestano davanti Casa Bianca contro sostegno ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Con la speranza che arriveremo a conoscere la pace Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

L'attivista in difesa dei diritti umani Pegah Moshir Pour: "L'Iran non c'entra nulla con tutto quello che è intorno. Gli ebrei e gli iraniani di per sé non hanno mai avuto problemi fino al 1947".La natura repressiva, corrotta e violenta delle organizzazioni militanti come Hamas è sempre, se non giustificata, sminuita dall’enfasi sulla scusa ...