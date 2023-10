Mo | ambasciatrice israeliana in Gb | ' a Gaza non c' è una crisi umanitaria'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Londra, 16 ott. (Adnkronos) - L'nel Regno Unito Tzipi Hotovely ha affermato che non c'è alcuna, nonostante gli avvertimenti della comunità mondiale e degli organismi internazionali sul rischio che la Striscia stia rapidamente esaurendo acqua, cibo, medicine e altri beni essenziali. "Non esiste alcuna, ha detto a Sky News. "Israele è responsabile della sicurezza degli israeliani. Hamas è responsabile della sicurezza dei palestinesi". Incalzata dalle immagini trasmesse da, la Hotovely ha chiesto alla conduttrice se fosse una madre e "cosa penseresti se i tuoi figli fossero stati giustiziati davanti ai tuoi occhi? Ti aspetteresti che il tuo governo pensi a quei nazisti che commettono ...

Resta ancora chiuso il valico di Rafah, la via d'accesso che potrebbe far arrivare aiuti umanitari nella Striscia e sbloccare l'uscita di circa 500 americani. Secondo fonti di Gaza il valico sarebbe s ...