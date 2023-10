Minecraft | arriva il nuovo DLC di Star Wars

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Mojang Studios ha ospitato ilLive, l’evento annuale che coinvolge la community die durante la quale vengono rivelate le ultime novità del franchise di, tra le quali ilDLC di. Un teaser trailer ha rivelato ilDLC: Path of the Jedi, in arrivo il 7 novembre sulMarketplace. Il trailer racconta l'avventura dei giocatori che passano da padawan a cavaliere Jedi e mostra una serie di caratteristiche di gioco, tra cui il combattimento con la spada laser e l'uso dei poteri della Forza. In concomitanza con il lancio della nuova serie televisiva Planet Earth III, che andrà in onda a livello mondiale il prossimo autunno, ...