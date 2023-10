...2%), razzista, omofobo e intenzionato a tagliare gli aiutiall'Ucraine. Invece, l'alleanza ... i riflessi europei eQuella giocata in Polonia è una buona fetta della partita elettorale ...

Italiani in Medio Oriente, colpita base Unifil in Libano e rimpatriati i carabinieri a Gerico. Cosa sta succed ilmessaggero.it

Militari italiani tra Libano e Israele: chi sono, che compiti hanno Corriere della Sera

Il terrorismo è per definizione decentrato e fantasma, e in questo specifico caso i guerriglieri di Hamas si nascondono facendosi scudo tra i civili, ...CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Al volante ubriachi: quattro denunce per guida sotto l'influenza dell'alcol. I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno operato la misura nei confronti di ...