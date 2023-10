Milano | evaso un detenuto del carcere minorile | ha aggredito un agente ed è fuggito dall’ospedale

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) UndelBeccaria diieri sera dal Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove si trovava per una visita urgente. Lo si apprende questa sera dall’Ansa. Il giovane avrebbe fatto perdere le tracce dopo averun, dandogli un pugno e dei calci. «Si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto», ha detto Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ha diffuso la notizia. Greco coglie l’occasione per ribadire che «le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria del Beccaria sono oramai al collasso. Turni estenuanti e mancanza di risorse disponibili stanno letteralmente mimando lo ...