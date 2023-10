Milano-Cortina 2026 | Sala | “Decisione giusta | pista bob a St Moritz sarebbe più conveniente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) E’ di questa mattina l’annuncio che porterà le gare di bob, skeleton e slittino fuori dall’Italia ai Giochi di. “Credo che, con rispetto die del mio collega sindaco, sia unatrovare un’altra alternativa alladi bob. Se fosse Sankta noi andrebbe molto bene come sistema perché farebbe risparmiare”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Statale. “Io capisco perché obiettivamente non è contemporaneo spendere così tanti soldi per un’opera che poi non viene utilizzata – ha aggiunto -. E credo che si possa avere un Villaggio olimpico unico a Livigno, quindi quello significa molto risparmio”. ...