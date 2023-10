Milano-Cortina 2026 | Flavio Roda | “Sgomenti per lo spostamento di slittino | bob e skeleton all’estero”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lodelle gare direlative a bob,“ci lascia. La Federazione Italiana Sport Invernali ha provato in tutti i modi a far capire l’importanza di queste discipline. Ci mancherà un pezzo di storia, la pista diavrebbe rappresentato l’occasione ideale per rilanciare movimenti che hanno regalato gloria e popolarità allo sport italiano, verranno meno le basi per costruire gli atleti del futuro”. Con queste parole il presidente Fisi,parla del no del Governo alla realizzazione del nuovo sliding center a. Una decisione che costringerà gli organizzatori di ...

"Sono una donna di parola quindi non parto per Montreal, non sono in aeroporto né già sull'aereo diretta in Canada per la prima Coppa del Mondo della stagione". Lo scrive su Facebook la fuoriclasse ...

Milano-Cortina, Malagò: "Le gare di bob non si svolgeranno in Italia" La Gazzetta dello Sport

Milano-Cortina, le gare di bob non si svolgeranno in Italia AGI - Agenzia Italia

(Adnkronos) – Niente rifacimento della pista da bob, slittino, skeleton e le altri discipline su circuito a Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato a Mumbai, durante la 141ma Ses ..."La notizia dello spostamento all’estero delle gare di Milano-Cortina 2026 relative alle specialità in questione ci lascia sgomenti" ha dichiarato il presidente Flavio Roda.