Milano | attivisti di Ultima Generazione insultati e presi a calci VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Ennesima manifestazione di.Glihanno richiesto l’istituzione di un fondo di riparazione per le vittime dell’emergenza climatica da 20 miliardi di euro. Alcuni automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno spostato di peso gli automobilisti, insultandoli, È successo poco dopo le 9 di questa mattina a, all’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo. C’è stato chi anche, con lo scooter, ha forzato il blocco passando attraverso lo striscione e chi ha dato alcuniagliche non demordevano. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, che in breve tempo hanno fatto spostare gli. La circolazione è ripresa dopo circa 15 ...