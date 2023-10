Milan | Pulisic si sta ritrovando in rossonero | la Juventus è avvisata

leggi anche Ibra: "Futuro Sto parlando con il, vedremo" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... A segno anche, in rete contro la Germania (dove erano titolari anche Musah, Weah e ...

Weah: «Milan Juve gara speciale. Bello sfidare Pulisic e Musah» Milan News 24

Ore 8:40 – Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si sono salutati lo scorso giugno, ma lo svedese ha promesso di ritornare in società un giorno. Come riportato da Calciomercato.com, il suo ritorno potrebbe an ...Carlo Ancelotti è intervenuto a Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport per parlare di alcuni temi d’attualità. Di seguito le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com. “È stata una grave ...