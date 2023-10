(Di lunedì 16 ottobre 2023) Olivierin Nazionale, Lukaello con il. In una delle prossime gare di campionato giocherà il serbo titolare

Oltre all'articolo: 'Saelemaekers: "Alnon sorridevo più. Farei come",

Milan, Giroud deve riposare: presto un’altra occasione per Jovic Pianeta Milan

La Gazzetta su Jovic: "Luka serve di più. Giroud deve riposare, presto un'occasione" Milan News

Il club rossonero resta ammiratore del centravanti sloveno anche se il suo prezzo continua a salire ogni settimana che passa. Il Milan non ha mai smesso di cercare un nuovo numero nove per l’attacco d ...Stefano Pioli potrebbe inserire dal 1' minuto un calciatore a sorpresa domenica prossima contro la Juventus. Caos per gli avversari.