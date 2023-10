Milan | Cardinale | «Il nostro sguardo è allo Scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le parole di Gerry, proprietario del: «Lo stadio è una cosa importante per la squadra e per i tifosi» Una volta ritirato il premio Da Vinci per la Finanza da parte della NIAF, Gerry, proprietario del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ClassCNBC. Le sue parole.– «Non mi posso prendere il merito. E’ un lavoro di squadra. Elliott ha fatto un lavoro straordinario negli anni in cui ha guidato ilche ci ha portato ad arrivare fino a dove siamo arrivat ora. Ilè rivolto alla vittoria delloe andare più avanti possibile in Champions League. I nostri ricavi non sono mai stati così alti. Questo ci permette poi di mettere in campo la miglior squadra ...