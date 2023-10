Milan | Bennacer torna a Milanello | il punto sugli infortunati

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tutto secondo programma per Ismaël, che oggi è rientrato aello per iniziare il programma di recupero dopo l'operazione...

... aspettando il lungodegentenel 2024. Nel frattempo, (non) vanno avanti le trattative per ... con l'offerta delche per ora non supera i 2 milioni più 500mila euro di bonus. Non filtra ...

Romano: “Milan, Bennacer è tornato ad allenarsi prima del previsto” Pianeta Milan

Bennacer torna a correre a Milanello: ecco il suo obiettivo Milan News 24

Tutto secondo programma per Ismaël Bennacer, che oggi è rientrato a Milanello per iniziare il programma di recupero dopo l'operazione del 16 maggio scorso alla quale si è sottoposto per per sistemare ...Il Milan anche quest'anno deve fare i conti con i problemi di infortuni che hanno caratterizzato le ultime stagioni della squadra di Stefano Pioli che spesso non è riuscita ad avere a disposizione i m ...